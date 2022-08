Été : la mangue, star de la saison en Inde

C'est la recette incontournable des étés indiens. La salade de mangues, légère, savoureuse et rafraîchissante, est un vrai succès dans un pays dont le tiers de la population est végétarienne. Élisabeth Roussel, Française expatriée en Inde, la cuisine avec des feuilles de coriandre. "C'est le fruit de l'été donc autant en profiter", sourit-elle. Sur les marchés, des étals entiers sont dédiés à ce fruit dont les Indiens raffolent. Avec sa centaine de variétés différentes, elle offre de nombreuses possibilités de plats.



Jusqu'à 20 euros le kilo

Dans certains restaurants, la mangue est au cœur de la carte. Pleine de nutriments et de protéines, elle ravit les habitants et les touristes en quête de fraîcheur. La meilleure pousse à l'ouest du pays. La mangue Alphonso peut se vendre jusqu'à 20 euros le kilo. Mitesh Patel, agriculteur producteur, la décrit comme "très sucrée et goûteuse". Sa couleur orangée éveille les sens. Pour la récolter, il faut grimper aux arbres ou s'équiper d'une longue perche et faire preuve de délicatesse, car la mangue est fragile. Des fruits que le pays exporte très peu tant il est consommateur.