Inde : des escargots géants envahissent l’État du Kerala

L'Inde part en guerre contre les escargots géants qui envahissent les villages de la province du Kerala. Ces gastéropodes sont extrêmement envahissants, et porteurs de maladies mortelles pour l'homme.

En Inde, des villageois se sont donné rendez-vous en pleine nuit pour venir à bout d'un fléau qui ravage leur vie depuis plusieurs années. Pendant trois heures, des femmes et des hommes, munies de lampes torches au front, vont fouiller chaque buisson et inspecter le sol afin de capturer des escargots. "La nuit, avec une lampe, c’est plus facile de les trouver. Près des feuilles de papaye, il y en a beaucoup", raconte un homme.

Des escargots jusqu’à 20 cm de long

Ce mollusque en apparence inoffensif est devenu leur pire cauchemar. "Ils mangent tous nos légumes, toutes nos cultures. On ne peut plus rien faire pousser, car ils mangent tout, même les racines", explique une femme.

Pour la huitième année consécutive, l’État du Kerala, dans le sud de l’Inde, est en proie à l’un des pires désastres de son histoire. Des escargots envahissent les plantations, les maisons et les jardins, ravageant tout sur leur passage. Ils peuvent mesurer jusqu’à 20 cm de long. Une fois par mois, un élu local distribue même des récompenses aux habitants qui chassent les escargots.