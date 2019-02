Environnement : les insectes en voie d'extinction ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des ruisseaux sans libellules, des fleurs sans abeilles... Selon la revue scientifique de référence "Biological Conservation", l'extinction massive des insectes n'est plus un scénario de science-fiction. Selon l'étude, 40% des espèces d'insectes seraient en déclin. "Pour l'instant, nous avons surtout des données en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord. Mais nous avons toutes les raisons de penser que le même type de phénomène a lieu partout dans le monde", estime Pasi Sihvonen, entomologiste .

-76% d'espèces en trente ans

Les abeilles font partie des espèces les plus menacées, leur surmortalité met tous les apiculteurs en émoi. En cause : l'utilisation de pesticides et la perte d'habitat des insectes liée aux activités humaines. Toutes espèces confondues, ces petits animaux diminuent aujourd'hui de 2,5% par an. Les scientifiques ont ainsi recensé 76% d'insectes de moins qu'il y a trente ans. Les chercheurs comparent même ce déclin à la disparition des dinosaures .

