Le Conseil d'Etat retoque la prolongation de la chasse à l'oie

Les associations de défense des animaux ont salué cette décision comme une victoire.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le Conseil d'Etat a ordonné, mercredi 5 février, la suspension immédiate d'un arrêté autorisant la prolongation de la chasse aux oies sauvages en février. Cet arrêté gouvernemental prévoyait un quota pour tuer 4 000 oies en février dans l'Hexagone (sauf l'Alsace), alors que la date officielle de fin de chasse de ces espèces est fixée au 31 janvier conformément à une directive européenne de protection des oiseaux migrateurs.

Le gouvernement "fait état des risques, au regard notamment de l'équilibre des écosystèmes, que présenterait la prolifération des espèces d'oies, en particulier au Nord de l'Europe", note, dans son ordonnance, le Conseil d'Etat saisi en urgence par la Ligue de protection des oiseaux, FNE, Humanité et biodiversité, et One Voice.

"Cependant il n'établit pas (...) qu'il n'existerait aucune autre solution satisfaisante, qui pourrait notamment être mise en oeuvre dans les Etats européens les plus concernés par les risques allégués, ni que les prélèvements par tir autorisés constitueraient une 'exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités' lui permettant de déroger au principe de protection complète des espèces migratrices", ajoute-t-il, au terme d'une audience en urgence tenue mardi. "Victoire !", a réagi l'association One Voice, pour qui "le surnombre d'oies avancé n'est qu'un prétexte fallacieux pour permettre aux chasseurs de s'adonner à leur loisir".