Environnement : les eaux usées, ce trésor caché

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Ce sont des millions de mètres cubes chargés de boue qui se déversent chaque jour dans nos stations d'épuration : nos eaux usées. Ce liquide malodorant a longtemps été considéré comme inutilisable. Il pourrait bientôt devenir de l'or pour nos agriculteurs. Sur une parcelle de l'île de Ré (Charente-Maritime), où s'est rendue France 2, c'est d'ailleurs déjà une réalité. Elle est entièrement irriguée grâce à des vannes reliées à la station d'épuration.

Moins de 1% des eaux usées françaises réutilisées

Une eau retraitée, propre, selon l'agriculteur, mais pas tout à fait buvable pour autant. Néanmoins, elle convient parfaitement pour irriguer des légumes et même pour se baigner. Il y a encore 5 ans, toutes les eaux usées de La Flotte-en-Ré étaient assainies dans une station d'épuration avant d'être rejetées en mer. Le dispositif a été mis en place pour aider les agriculteurs. Pour cela, la commune a dû construire un bassin de 12 000 mètres cubes et surtout, mettre en place un système de filtration et de désinfection très avancé. Ce recyclage reste pourtant une solution très confidentielle en France, où moins de 1% des eaux usées sont réutilisées, loin derrière l'Espagne ou l'Italie qui les réutilisent pour 10% des leurs irrigations.