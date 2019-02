Salon de l'Agriculture : 85% des Français ont une bonne opinion des agriculteurs

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et "Le Figaro", les agriculteurs bénéficient d'une très bonne image auprès des Français.

Plus de huit Français sur dix (85%) ont une bonne ou une très bonne opinion des agriculteurs. C'est ce que révèle le sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 21 février, veille de l'ouverture du Salon international de l'Agriculture à Paris. Cette cote d'amour est partagée sur l'ensemble de l'échiquier politique et transcende les milieux sociaux, les âges ou le lieu de vie.

Ce sont les sympathisants LR, à 91%, qui ont la meilleure image des agriculteurs. Cette cote de popularité est partagée par 88% des Français proches de LREM, 82% des Insoumis et des sympathisants RN et 80% des socialistes. Ce consensus se retrouve également au niveau générationnel. 81% des18-24 ans et 90% des plus de 65 ans expriment leur sympathie pour les agriculteurs. On retrouve le même consensus au niveau sociologique, avec 83% de popularité auprès des CSP+ (cadres et professions intermédiaires) et 84% auprès des CSP- (employés et ouvriers). Enfin, cette opinion favorable est totalement partagée selon que l'on habite en milieu rural ou hyper-urbain : 82% des ruraux comme des habitants de l’agglomération parisienne ont une bonne opinion des agriculteurs.

Utiles, courageux, passionnés, sympathiques... mais pollueurs

Selon ce sondage, 93% des personnes interrogées trouvent les agriculteurs utiles, 92% courageux, 88% passionnés et 79% sympathiques. Ces qualificatifs sont partagés globalement dans les mêmes proportions selon l'orientation politique. Les agriculteurs sont également vus comme étant proches des gens par sept Français sur dix (69%). Cette proximité pointe même à huit sympathisants LFI sur dix.

À noter que les agriculteurs ne sont pas particulièrement jugés comme passéistes. Trois Français sur dix (31%) les voient comme passéistes, un regard partagé par 27% des sympathisants PS et 39% des LREM. Enfin, le qualificatif de pollueurs est cité par 45% des personnes interrogées. Si cette opinion est partagée par 38% des Insoumis, il est à noter que plus d'un Marcheur sur dix (54%) trouve les agriculteurs pollueurs.

Un regard majoritairement négatif sur l'Europe de l'agriculture

L'enquête Odoxa-Dentsu Consulting a également testé l'image de l'Union européenne sur les Français. Là, leur regard est plutôt négatif. Sept Français sur dix (71%) sont persuadés que la politique agricole de l’Union européenne joue un rôle négatif pour l’agriculture et les agriculteurs français. Les ruraux sont les plus sévères sur l'Europe. Les trois-quarts d'entre eux (75%) estiment que l'Europe plombe notre agriculture et nos agriculteurs. Sur l'échiquier politique, ce sont les sympathisants RN, à 83%, LFI, à 76%, et LR à 73%, qui sont les plus réprobateurs vis-à-vis de l'Europe. Ce sentiment négatif est partagé par six sympathisant PS sur dix (59%) et un Marcheur sur deux (51%).

* Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 20 et 21 février 2019, sur un échantillon de 1 004 Français représentatif de la population française âgée de 18 et plus.