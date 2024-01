Direct Colère des agriculteurs : des actions vont être menées dans "près de 85 départements" d'ici à vendredi, affirme le président de la FNSEA

Bottes de paille, tracteurs, lisier... La mobilisation des agriculteurs se poursuit, mercredi 24 janvier, avec des barrages routiers pour faire pression sur le gouvernement de Gabriel Attal. "Près de 85 départements vont mener des actions" d'ici à vendredi, a affirmé le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, sur France 2. "Cette colère est inédite pour le monde agricole." Suivez notre direct.

Des tracteurs dans toute la France. Les agriculteurs sont attendus, ce mercredi, à Bayonne et Pau (A63 et A64), autour de Lyon (M6, A47), sur l'A7 de Orange à Montélimar, entre Valence et Grenoble (A49), entre Saint-Amand-Montrond et Bourges (A71), sur la rocade d'Orléans, et sur ou aux abords de nombreuses voies rapides de Bretagne (notamment la RN12).

Un nouveau rendez-vous avec le Premier ministre. Après la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs, la Coordination rurale et la Confédération paysanne sont sortis mardi soir du bureau de Gabriel Attal sans appeler à lever les blocages. La Coordination rurale a jugé l'échange "constructif" tandis que la Confédération paysanne a parlé de propositions "insuffisantes".

La mobilisation endeuillée. Un accident sur un point de blocage en Ariège a fait deux morts mardi. Un véhicule a percuté un mur de bottes de paille au petit matin, tuant une agricultrice et sa fille. Le père est gravement blessé. Une enquête a été ouverte.