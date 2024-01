Colère des agriculteurs : ce que l'on sait de l'accident sur un point de blocage en Ariège, qui a fait un mort et deux blessés

Une voiture a percuté un mur de bottes de paille sur un barrage d'agriculteurs, mardi à l'aube, faisant un mort et deux blessés graves.

Un drame en plein mouvement de protestation des agriculteurs. "Je viens d'apprendre qu'un accident de la route est arrivé dans l'Ariège, à Pamiers" au nord de Foix, a annoncé le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, mardi 23 janvier sur RMC. "Dans le moment particulier que vit l'agriculture, ce genre de drame est difficile à vivre", a-t-il déclaré, alors que la mobilisation du secteur prend de l'ampleur. Mardi, des actions ont été notamment annoncées à Strasbourg (Bas-Rhin), Beauvais (Oise), Agen (Lot-et-Garonne) ou encore Carbonne (Haute-Garonne).

Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cet accident.

Un véhicule a percuté un mur de bottes de paille

A 5h45 mardi matin, "un grave accident de la circulation est survenu sur la commune de Pamiers", sur la RN 20, a annoncé dans un communiqué la préfecture de l'Ariège. L'accident a eu lieu "à hauteur du pont de la RD 119, sur les lieux de la manifestation agricole". Lors d'une conférence de presse mardi en fin de matinée, le préfet de l'Ariège, Simon Bertoux, a assuré que le dispositif de sécurité installé autour du barrage "était parfaitement conforme". Il a également souligné que l'occupation de la route se faisait dans le cadre d'une "manifestation déclarée".

Une voiture venant de Toulouse et se dirigeant vers l'Andorre a "emprunté la route nationale 20, malgré le dispositif mis en place pour en interdire l'accès", a précisé mardi matin Olivier Mouysset, procureur de la république de Foix, dans un communiqué. "En circulant sur la double voie, leur véhicule a percuté, en pleine nuit, et sans éclairage public à proximité, un mur de bottes de paille, érigé sur toute la hauteur jusqu'au pont, et alors que ce mur de paille était recouvert d'une grande bâche noire." Des manifestants "se restauraient" derrière ce grand mur de paille.

La voiture a fauché trois personnes, faisant un mort et deux blessés graves, "avant de finir sa course contre la remorque d'un tracteur". "Au regard des tout premiers éléments de l'enquête, qui débute à peine, les faits en cause ne paraissent pas revêtir un caractère intentionnel", précise le parquet de Foix.

Le préfet et le sous-préfet de Pamiers se sont rendus sur le lieu du drame. D'après la préfecture, 35 pompiers, 13 policiers et 20 gendarmes "sont mobilisés", et "un centre opérationnel départemental est activé en préfecture de l'Ariège". Une cellule psychologique a été mise en place. D'après France Bleu Occitanie, les témoins de l'accident sont très choqués. Le barrage a été progressivement levé.

Une agricultrice tuée, son mari et leur fille blessés

La victime, morte sur place, était âgée d'une trentaine d'années, d'après le procureur de la République. Son mari, quadragénaire, "est grièvement blessé et a été conduit à l'hôpital", précise cette même source. Leur fille de 14 ans a également été blessée dans l'accident. Son état est jugé "très préoccupant", selon Simon Bertoux, et elle a été héliportée au centre hospitalier de Toulouse.

Agricultrice, la victime était adhérente à la FNSEA, d'après Arnaud Rousseau. La trentenaire était éleveuse de vaches limousines et productrice de maïs semence à Saint-Felix-de-Tournegat, près de Pamiers. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place afin d'accompagner les proches de la famille.

Les personnes à bord du véhicule en garde à vue

Une enquête a été ouverte "en flagrance des chefs d'homicide involontaire aggravé et de blessures aggravées", précise le parquet dans son communiqué. Le commissariat de Pamiers est chargé de cette enquête.

Les trois personnes à bord du véhicule qui a percuté le mur de bottes de paille, un couple et une de leurs amies, ont été placées en garde à vue. Ces personnes de nationalité arménienne n'étaient pas connues des services de justice. Deux d'entre elles sont légèrement blessées et ont dû être hospitalisées, a ajouté Simon Bertoux. Les tests n'ont détecté aucune consommation d'alcool ou prise de stupéfiants.

A ce stade de l'enquête, "on ne s'explique pas à ce moment les raisons qui ont conduit le véhicule à contourner un ensemble d'éléments qui empêchaient l'accès à cette voie rapide", a déclaré le préfet de l'Ariège, assurant que "cette interdiction était bien matérialisée".

De nombreuses réactions politiques

Le ministère de l'Agriculture a fait savoir que le ministre et son équipe étaient "en lien étroit avec la préfecture de l'Ariège pour connaître les circonstances exactes de l'accident". "Notre Nation est bouleversée et solidaire", a réagi sur X le Premier ministre Gabriel Attal.

A l'Assemblée nationale, le député communiste André Chassaigne a demandé qu'une minute de silence soit respectée mardi en hommage à l'agricultrice tuée. "Il est inacceptable, dans un pays comme le nôtre, qu'une personne meure parce qu'elle se bat pour pouvoir vivre juste dignement de son travail", a poursuivi la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot.

"C'est un drame, mes pensées vont d'abord à cette femme qui est décédée", a déclaré à son tour sur franceinfo Gérard Larcher, le président du Sénat. "Face à ce drame, il importe que les réponses soient très vite apportées au monde agricole", a-t-il ajouté. "C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès d'une femme, fauchée par une voiture à Pamiers, lors d'une manifestation d'agriculteurs", a réagi de son côté sur X Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale.