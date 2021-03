Dans l'Aveyron, des produits de la ferme en libre-service dans des casiers automatisés

En Aveyron, des agriculteurs, qui avaient mis en place un drive fermier en plein confinement, viennent de lancer avec une trentaine de producteurs du Tarn-et-Garonne des casiers en libre-service. Un service accessible de 6 heures à 22 heures et 7 jours sur 7. On y trouve de la viande, des fruits et légumes, des œufs, du fromage, du lait frais et des produits transformés comme des confitures ou des jus de fruits.

Chaque produit à un casier : "Il suffit de pousser la porte et de venir cliquer sur la tablette et de choisir votre panier. Et quand vous allez payer, les casiers s’ouvrent et vous pouvez remplir votre panier", explique Hannah Mille, directrice de la société "Les produits de nos fermes".

De nouvelles perspectives pour les agriculteurs

Large amplitude des horaires de vente, diversification des produits proposés... Cette nouvelle offre permet à ces agriculteurs de varier leur clientèle tout en continuant à commercialiser leurs productions en circuit-court. Chaque producteur fixe son prix de vente. Une manière aussi, pour certains de ces exploitants qui travaillaient essentiellement avec des restaurateurs, de surmonter la crise sanitaire. "C’est vraiment un débouché qu’on considère en tant que tel, c’est devenu une solution de développement pour notre exploitation", affirme Jérémy Le Moinier, agriculteur à Montauban.