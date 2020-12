Le suicide chez les agriculteurs, révélateur d'une profession en difficulté

Depuis la sortie du film Au nom de la terre, les langues se sont déliées. Le sujet du suicide chez les agriculteurs n'est plus tabou. L'histoire d'un agriculteur pris dans la spirale de l'endettement qui sombre dans la dépression fait écho à bon nombre d'entre eux comme Julien Fixot, agriculteur dans l'Ain.

J'avais le scénario dans la tête... une pendaison. Alain Fixot agriculteur

Un suicide par jour chez les agriculteurs

Les chiffres sont accablants. Il y a en moyenne un suicide par jour chez les agriculteurs, selon la Mutualité sociale agricole. L'observatoire du suicide a relevé une surmortalité statistique des exploitants agricoles comparés à la population générale. Le triste constat a incité le gouvernement à commander un rapport après le dernier Salon de l'agriculture en 2019. Le député LREM Olivier Damaisin a planché sur les pistes envisagées pour accompagner les agriculteurs en difficulté.

Une profession qui ne s'en sort plus

La surmortalité est marquée surtout chez les éleveurs de bovins (lait et viande) âgés entre 45 et 54 ans. Entre chute des cours du lait et de la viande, les factures qui s'accumulent et les dettes qui ne pourront jamais être remboursées, les agriculteurs craquent. Nombreux sont les producteurs à fournir leur lait à des laiteries qui achètent en grande quantité mais le payent excessivement bas. Une vente à perte pour les producteurs. Pour toucher l'équivalent d'un smic, l'éleveur a besoin d'être payé 44 centimes le litre. La plupart touchent entre 30 et 35 centimes pour être revendus aux alentours de 65 centimes. Leur vie est devenue si difficile que certains en arrivent à commettre l'irréparable.