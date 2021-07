Consommation : les Français boudent le lait malgré un rebond pendant le confinement

Les Français ont de moins en moins de lait dans leur réfrigérateur. Lait, beurre, crème, yaourts... Le secteur du lait connaît une baisse importante depuis le début de l'année. Il a perdu 4% en mai sur un an, après une chute de 24% en avril. C'est la dégringolade après une excellente année 2020, dopée par le confinement (+6%). Mais ce rebond n'a pas suffi à inverser la tendance déjà ancienne. Chaque année, la consommation de lait baisse en moyenne de 2% à 3%.

Une pénurie de matières premières

Face à la baisse de la consommation, les agriculteurs sont inquiets. À Saint-Sardos (Tarn-et-Garonne), Ophélie Glenat a vu le prix de son lait baisser de 6% depuis le début de l'année. Les deux tiers de sa production sont vendus en coopérative à des industriels, mais elle envisage de tout vendre elle-même, à la ferme. Les laiteries aussi sont inquiètes : à cause d'une pénurie de matières premières, dont le carton et le plastique, les coûts de production ont grimpé de plus de 8% en un an.

Parmi Nos sources :

Chiffres communiqués par Syndilait

Liste non exhaustive