Consommation : le panier de fruits et légumes de plus en plus cher

A Poitiers (Vienne), les concombres sont jaunis, grillés sur pied, invendables. Dans sa serre, Mathieu Rullier a perdu 70 % de sa récolte. "Une masse de chaleur qui a dû s’accumuler un moment. On n’a rien pu faire. Du coup, toute cette partie-là est à détruire, car les plantes sont anéanties", confie-t-il. Pour ce maraîcher, le manque à gagner s’annonce colossal. "Cette année, c’est beaucoup plus violent que les années précédentes", précise le jeune homme.

"J’hésite à acheter ou j’en prends moins"

Conséquence directe : des produits moins nombreux et donc plus chers. Six euros le kilo de haricots, 4,5 euros pour les tomates. Si bien que certains consommateurs réduisent leurs dépenses. "J’hésite à acheter ou j’en prends moins. Je jongle comme cela", indique une consommatrice. Sur un an, selon Familles rurales, le prix des fruits et légumes a augmenté de 11 %. Et ce n’est sans doute pas fini. Dans ses champs, Mathieu Rullier espère sauver ses salades et ses choux.