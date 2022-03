Alimentation : plus de 50% des fruits et légumes contiendraient des pesticides

L'UFC-Que Choisir a passé au crible 14 000 denrées alimentaires. "Le constat, c'est que les pesticides sont extrêmement répandus dans notre alimentation. (...) 51% des fruits et légumes analysés par UFC sont contaminés par une molécule au moins. C'est surtout vrai pour les produits de l'agriculture conventionnelle, mais le bio n'est pas épargné", explique la journaliste Margaux Subra-Gomez, présente, jeudi 24 mars, sur le plateau du 12/13. Le bio est toutefois contaminé dans des proportions très faibles.



Des pesticides classés comme perturbateurs endocriniens

"Parmi les aliments les plus contaminés, on retrouve les cerises, où près de 92% des échantillons analysés contenaient des pesticides, et également le céleri et le pamplemousse", détaille-t-elle. "En revanche, dans l'étude, il y a quand même de bons élèves", nuance la journaliste, citant l'exemple des asperges, du kiwi et du manioc. "Les autorités sanitaires classent désormais de nombreuses molécules retrouvées comme perturbateurs endocriniens. Ils peuvent favoriser l'apparition de cancers, l'infertilité, causer des problèmes de développement", conclut Margaux Subra-Gomez.