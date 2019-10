Consommation : des étiquettes alléchantes, mais des biscuits pauvres en fruits

Des produits aux fruits à l'emballage appétissant. Les rayons des supermarchés regorgent de biscuits qui revendiquent des nombreux apports nutritionnels. Mais lorsque l'on regarde de plus près la composition de ces produits, les fruits frais n'y figurent nulle part. À la place, arômes, jus concentré ou purée, souvent en faible quantité. Dans un rapport, l'association de consommateurs CLCV (Consommation Logement Cadre de vie) pointe du doigt 68 références de biscuits, gâteaux et barres de céréales, et dénonce les stratégies des industriels.

Plus de transparence demandée

Des produits alléchants donc, mais peu intéressants en termes de nutrition. Face à ces allégations, l'industrie agroalimentaire se défend : "Les pratiques critiquées de représentations graphiques des fruits sont conformes à la réglementation, dès lors qu'elles n'induisent pas le consommateur en erreur". La CLCV demande plus de transparence.