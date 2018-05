Consommation : comment le bio a creusé son sillon

Le bio, ça ne date pas d'hier. L'agriculture biologique existe depuis toujours, mais c'est l'Allemand Rudolf Steiner qui l'a théorisée dans les années 20. La télévision française, elle, s'y intéresse à partir des années 60. Qui sont les pionniers du bio ? Qu'est-ce qui les a convaincus d'abandonner les traitements chimiques ? "C'est venu parce que j'ai manqué de m'empoisonner avec les traitements, explique un agriculteur d'alors. À la suite de traitements assez répétés, j'ai craché le sang pendant plusieurs jours c'est ce qui m'a décidé à arrêter totalement. Parce que non seulement je m'empoisonnais, mais je me suis aperçu que j'empoisonnais les autres aussi."

3 000 à 4 000 producteurs bio dans les années 70

Vus comme des originaux au début des années 70, les agriculteurs bio ont aussi des défenseurs célèbres, comme Louis de Funès, qui cultivait son potager : "Pour n’importe quelle surface, ça revient beaucoup moins cher que les produits chimiques", estimait-il. Dans ce petit marché de produits biologiques en 1972 dans les Bouches-du-Rhône, on trouve des clients motivés, qui font "50 kilomètres à l'aller, 50 kilomètres au retour" depuis Marseille pour faire leurs achats. Les clients se méfient alors des produits industriels, et il y a de quoi. Dans les années 70, on compte environ 3 000 à 4 000 producteurs bio, c'est dix fois moins qu'aujourd'hui. Le bio, pour certains, c'est aussi un projet de vie, loin de la société de consommation. En 1980, la production bio est reconnue par la loi ; en 1985, le label AB, comme Agriculture Biologique apparaît. Dans les années 80, le monde agricole est en crise et peine à recruter. Alors le bio fait de plus en plus figure d'alternative. Il y a aujourd'hui plus de 30 000 producteurs bio dans notre pays.

Le JT

Les autres sujets du JT