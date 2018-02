Agriculture : le bio recrute

À Fos, dans l'Hérault, c'est la saison de la taille chez les vignerons. Quand il n'a pas le sécateur en main, Stephen Paris arpente le vignoble sur son tracteur. Ici, les vignes sont bios. Après une formation de tractoriste et 18 mois de CDD, il vient d'être embauché. Il n'imaginait pas trouver si facilement. Sur ce domaine bio, quatre salariés travaillent à plein temps. C'est au moins un poste de plus que dans une exploitation classique.

+8% d'emplois chaque année

Plus de travail d'observation sur le terrain, plus de travail mécanique ou manuel. Résultat, pour la patronne, un besoin supplémentaire de main-d'oeuvre notamment pour gérer les mauvaises herbes. Le bio, c'est +8% d'emplois chaque année depuis quatre ans, 2/3 dans les fermes, 1/3 dans la transformation et la distribution. L'activité liée au bio a permis la création de 32 500 emplois en quatre ans.

