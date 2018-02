Consommation : les Français raffolent du bio

Le bio est de plus en plus présent dans la consommation, notamment avec la multiplication des magasins spécialisés. "Le chiffre d'affaires du bio en France ne s'est jamais aussi bien porté : 8 milliards d'euros en 2017 soit une hausse de 11,9% par rapport à 2016. Une montée en puissance qui s'explique notamment par l'augmentation du nombre de produits bio dans les rayons. Aujourd'hui, quasiment tous les supermarchés en proposent", commente Fanny Stenneler.

Les aliments bio préférés des Français

Quels sont les aliments bio les plus consommés en France ? "Largement en tête, ce sont les légumes secs comme les pois chiches qui représentent 33,7% des produits vendus. Viennent ensuite les fruits, 17,4%, et le miel, 14,8%. (...) Contrairement aux idées reçues, les légumes frais bio ne représentent que 5,3% de la consommation bio et le lait de vache 4,2%", énumère la journaliste.