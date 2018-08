Climat : la hausse des températures va peser sur l'agriculture

Le rendement global des cultures de maïs, de blé et de riz pourrait chuter de 10 à 25% pour chaque hausse de 1 degré de la température. C'est l'inquiétante révélation du magazine Science dans une étude publiée vendredi 31 août. En cause : 38 espèces d'insectes de plus en plus nombreuses et agressives. Des chenilles, des larves, des mouches, qui se reproduisent plus vite à mesure de l'augmentation de la température et consomment d'autant plus.

La France, la Chine et les États-Unis particulièrement concernés

Ainsi, en France, la perte annuelle due aux insectes se chiffre à 6,6% pour le maïs et devrait atteindre 9,4% si la température moyenne monte de 2 degrés à l'avenir. D'après les chercheurs de l'université de l'État de Washington (États-Unis), les zones produisant le plus de grain, parmi lesquelles la France, la Chine et les États-Unis, sont visées par cette menace.

