Climat : dans le Nord, les agriculteurs face au risque de gel

Les agriculteurs du Nord s'inquiètent du gel qui pourrait s'abattre sur leurs récoltes. Ces dernières années, le phénomène est devenu de plus en plus fréquent.

Un ventilateur géant, dernier rempart contre les dégâts du gel. Franck Tellier, un arboriculteur du Nord, réalise les tout derniers réglages pour se préparer à d'éventuelles nuits difficiles. Avec le réchauffement climatique et les hivers plus doux, ses pommiers sont en danger car ils fleurissent de plus en plus tôt. "Il y a 20 ou 30 ans, on était inquiétés d’une année de gel tous les dix ans. Sur les cinq dernières années, on a eu quatre années de gel. C’est assez compliqué", déplore l’agriculteur.

Des feux de paille

Olivier Fricher est arboriculteur depuis près de 20 ans. En 2022, il a perdu 45% de ses récoltes à cause du gel. Encore un hiver similaire, et il rendra son tablier. "Plus les années passent et plus c’est compliqué. Quand ce n’est pas la sécheresse, c’est la tempête. Quand ce n’est pas la tempête, c’est le gel. Il n’y a pas grand-chose à faire contre la météo", témoigne-t-il. Dans 15 jours, ses arbres fruitiers seront en pleine floraison. L’arboriculteur envisage déjà des feux de paille pour tenter de sauver ses deux hectares.