États-Unis : Donald Trump inculpé devant la justice pénale

C. Morand, B. Vidal

L'ancien président américain Donald Trump comparaîtra mardi 4 avril devant la justice pénale. Il lui est reproché d'avoir versé en 2016 130 000 dollars à une actrice de films X, Stormy Daniels, sans le déclarer dans ses comptes de campagne.

Donald Trump a quitté sa résidence en Floride (États-Unis), lundi 3 avril, pour se rendre à New York (États-Unis), où il doit comparaître mardi après-midi. En 2016, l'ancien président américain aurait versé 130 000 dollars à Stormy Daniels, une actrice de films X. Si l'accord est a priori légal, il n'a pas été déclaré dans les comptes de campagne du candidat républicain. "Nous savons ce que contient [l'accusation], et qu'elle concerne Stormy Daniels. Nous savons qu'elle a été rejetée par la cour fédérale et les procureurs il y a sept ans. C'est un ramassis d'ordures", a déclaré Alina Habba, avocate de Donald Trump.

De nombreux partisans de Donald Trump se mobilisent

Tout au long de son parcours, de nombreux partisans se sont mobilisés lundi pour témoigner de leur soutien. "Ce n'est qu'une arnaque politique, mais il va s'en sortir, il est fort [...] et il sera notre prochain président", déclare l'une d'entre eux.