Alimentation : les vers de farine officiellement autorisés par l'Union européenne

L'Union européenne vient de donner son feu vert à la mise sur le marché d'insectes destinés à la consommation humaine. Dans un premier temps, les vers de farine, bons pour la santé et pour la planète, vont faire leur apparition.

Des vers bientôt dans notre assiette à l'apéro ou au goûter ? Une boutique parisienne est spécialisée dans la vente d'insectes destinés à la consommation humaine. Son commerce était tout juste toléré jusqu'à la décision de Bruxelles, mardi 4 mai. L'Union européenne autorise officiellement la commercialisation d'un insecte comestible : le ver de farine. Une usine du Jura les produit déjà en France à destination des animaux.

Riches en protéines

Ces insectes donnent de la farine très riche en protéines. L'entreprise espère bientôt vendre sa production sous forme de barre aux céréales. L'apport en protéines "pour les athlètes, pour les sportifs, pour les seniors, a pour objectif de favoriser la régénération musculaire", détaille Franck Pierre, directeur de recherche et développement chez Ynsect. Les partisans des insectes mettent en avant leurs vertus écologiques, mais le public ne semble pas franchement conquis pour le moment. "Rien que de voir des insectes, ça me répugne", assure une passante. "Je ne vais pas me précipiter dessus, mais j'essaierai", admet un autre.