Environnement : vers une disparition totale des insectes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Avant, quand on prenait l'autoroute, on retrouvait plein d'insectes écrasés sur son pare-brise. Mais tout ça, c'est bientôt fini : les insectes pourraient disparaître de la planète d'ici 100 ans. Une synthèse de 73 études révèle que 40% des espèces d'insectes sont en déclin et un tiers menacé. Ce serait la pire extinction d'une espèce depuis la disparition des dinosaures, selon les auteurs de la synthèse. Les insectes sont pourtant indispensables à nos écosystèmes naturels. Benoît Geslin, maître de conférence en écologie à l'université d'Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône) explique que 75% des variétés de plantes que nous mangeons sont liées à la pollinisation. Pas d'insecte, pas de pollinisation et donc pas de variétés de plantes.

Disparition des oiseaux

Il faut également penser aux animaux qui se nourrissent d'insectes comme les oiseaux, les araignées et les reptiles. L'Europe aurait perdu près de 80% de ses insectes en moins de 30 ans. Cela a fait disparaître 400 millions d'oiseaux. Les insectes jouent également un rôle dans la fertilisation du sol. Cette disparition est liée, selon les chercheurs, à l'agriculture intensive.