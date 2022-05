Alimentation : l'Inde, le nouvel Eldorado du cornichon

Symbole de la gastronomie française, le cornichon est en grande majorité produit en Inde, sur des terres au climat tropical. Pandi Suberamanian est le responsable des récoltes de l'un des plus gros producteurs indiens. Chaque année, il exporte 400 tonnes de cornichons vers la France. "Quand on récolte, on enlève le cornichon de la tige, puis on retire la fleur de l'autre côté", explique-t-il. Le travail s'effectuait en France jusque dans les années 2000, mais a ensuite été délocalisé, car la main-d'œuvre coûte 15 fois moins cher en Inde.

De meilleures conditions climatiques

Les conditions climatiques permettent par ailleurs trois récoltes par an, au lieu d'une seule. Dans le sud du pays, des milliers d'agriculteurs se sont convertis à la culture du cornichon, qui rapporte davantage que les autres fruits et légumes. En à peine 30 ans, l'Inde est devenu le premier exportateur de cornichons au monde. En délocalisant leur production, les marques ont pu réduire leurs coûts, sans faire l'impasse sur la qualité de leurs produits. Au total, plus de 80% des cornichons consommés en France sont produits en Inde.