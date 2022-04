Climat : des températures extrêmes enregistrées en Inde

La rivière Yamuna, à New Delhi (Inde), est, samedi 30 avril, par endroits totalement asséchée. Une importante vague de chaleur touche le nord du pays. "Je n'ai jamais vu aussi peu d'eau ici. Normalement, c'est rempli, maintenant, regardez : il n'y en a presque plus. Je trouve ça vraiment choquant", confie Mani Subamramaim, chauffeur de tuk-tuk. Depuis le mois de mars, New Delhi étouffe sous un soleil de plomb et des températures anormalement élevées pour la saison.

Les hôpitaux se préparent

Le thermomètre a grimpé jusqu'à 46 degrés samedi, dans certains quartiers de la capitale. Un couple, qui tient un atelier de repassage, n'en peut plus. "Ce sont des conditions extrêmes pour nous. Et si ça dure longtemps, ça va devenir encore plus difficile. Il fait si chaud que j'ai des maux de tête et des douleurs à l'estomac", dit l'ouvrier. Les températures exceptionnelles devraient encore grimper dans les prochains jours. Les hôpitaux se préparent à accueillir des patients malades de la canicule.