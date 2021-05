Alimentation : des vers de farine bientôt dans nos assiettes

L'Europe vient d'autoriser pour la première fois la mise sur le marché d'insectes en tant qu'aliments. Ce serait même sain et très riche en nutriments.

Des vers bientôt dans notre assiette à l'apéro ou au goûter ? Bruxelles a autorisé, mardi 4 mai, la commercialisation d'un insecte : le ver de farine. Mais les européens ne semblent pas franchement conquis pour le moment. "Rien que de voir des insectes, ça me répugne", assure une passante. "Je pense que c'est une expérience, mais ça ne me tenterait pas, non", admet une autre. "Moi, je pense que ce qui rebute surtout, c'est la forme de l'insecte. Donc à la limite, s'il ne ressemble pas à un insecte, que c'est de la poudre, je pense que c'est très bien", explique un jeune homme.



Moins polluant que l'élevage d'animaux

Une entreprise du Jura est ravie : elle est leader de la production d'insectes pour animaux. Elle espère bientôt pouvoir commercialiser sa production sous forme de barre de céréales. Son argument marketing principal est l'apport en protéines. Autre avantage : la production d'insectes serait moins polluante que l'élevage d'animaux.