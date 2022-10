Alimentation : des plateformes pour vendre les fruits et légumes de son jardin potager

Grâce à plusieurs plateformes, il est possible d'acheter des fruits et des légumes de potagers appartenant à des particuliers qui souhaitent vendre le surplus de leurs récoltes. Le 13 Heures s'y intéresse dans sa rubrique "Une idée pour la France" avec la journaliste Valérie Heurtel, lundi 10 octobre.

Corine Bourdoncle, créatrice de l'application Leaf, a un objectif : "Mettre en relation des personnes qui ont un surplus de récoltes du potager avec des personnes qui sont à la recherche de ces bons produits du terroir." Dans son jardin, à Toulouse (Haute-Garonne), son beau-frère, Claude Bourdoncle, a une vingtaine d'arbres fruitiers. Cet été, il a déjà fait 150 kilos de confiture. Mais désormais, il est envahi par toutes ses pommes. "Comme nous ne sommes que deux (...), on a beaucoup de fruits, et on n'arrive pas à tout manger", confie-t-il.

Créer du lien social

Mallory Cianferani, qui habite dans le même quartier, cherche justement de quoi faire des compotes pour ses enfants. Elle utilise donc l'application mobile Leaf pour aller acheter les pommes de Claude Bourdoncle, qui met en vente ses excédents de fruits et fixe librement ses prix. Cette application a donc été lancée il y a quatre mois par la belle-sœur de ce dernier, Corine Bourdoncle. Cette fille d'agriculteurs regrettait de ne pas trouver en ville les mêmes échanges qu'à la campagne. Leaf, qui a déjà réuni 42 000 utilisateurs, permet donc de créer du lien social entre acheteurs et vendeurs de fruits et légumes.



D'autres plateformes proposent le même type de formule. "Il y a 'le Potager d'à côté', 'le Potiron', 'Fruit and Food'... Et tout ça permet aussi d'avoir accès à des variétés rares, qui poussent dans les jardins, mais qu'on ne trouve pas toujours dans les magasins", explique la journaliste Valérie Heurtel, présente sur le plateau du 13 Heures, lundi 10 octobre.