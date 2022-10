Italie : des pommes conservées dans des galeries souterraines

La vallée Di Non, située dans le nord de l’Italie et à la frontière avec l’Autriche, est une terre dédiée aux pommes depuis les années 1960. Ce sont principalement des Golden et des Reines qui y sont récoltées. Il faut dire qu’à 600 m d’altitude, le climat est idéal. "On a cette belle coloration parce que la météo nous a fait un très beau cadeau : froid la nuit et chaud la journée", explique Claudio Erlicher, producteur.

Des pommes conservées au frais

Dans la coopérative de 6 700 hectares, les pommes sont récoltées avec un soin particulier, car elles sont vendues dans tout le pays. Certaines ne seront vendues que dans un an alors elles sont stockées dans des galeries souterraines abandonnées. Pour éviter que la poussière ne contamine pas le stock, des portes hermétiques le protègent. Autre avantage : des camions viennent directement chercher les pommes dans les galeries pour les livrer.