Agriculture : quand les céréaliers se mettent au bio

Le secteur du bio est en plein essor en France. Et si tout a commencé doucement, sur de petites exploitations, désormais les grandes et les très grandes s'y mettent. Dans l'Essonne, Jérôme Chenevière est un céréalier qui a 200 hectares de terres. Depuis un an, il est en pleine conversion vers le bio. Terminé les désherbants de type glyphosate utilisés durant des années pour cultiver le blé et l'orge. Aujourd'hui, il utilise une bineuse mécanique pour enlever les mauvaises herbes.

"Je préfère aujourd'hui ma manière de travailler"

"L'avantage, c'est qu'on ne tue que cette plante-là, et on ne met plus du tout de produits phytosanitaires sur la totalité de la parcelle. On n'a plus de gants à porter, plus de masque. On n'a plus les contraintes météorologiques d'application de produits phytosanitaires (...) Je préfère aujourd'hui ma manière de travailler à ce que je faisais auparavant", explique le céréalier, qui parle d'un nouveau métier à apprendre.

