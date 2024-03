Une cinquantaine de sites industriels vont réduire leur consommation d'eau "de plus de 10%" avant 2030, annonce le ministre de la Transition écologique

Ces sites "représentent à eux seuls 25% de la consommation d'eau de toute l'industrie française", a expliqué Christophe Béchu sur le plateau des "4 Vérités" de France 2.

Cinquante-et-un sites industriels parmi les plus consommateurs en eau se sont engagés à "baisser de plus de 10 % leur consommation avant 2030 et puis davantage au-delà", a annoncé vendredi 22 mars le ministre de la Transition écologique sur France 2. Ces 51 sites "représentent à eux seuls 25% de la consommation d'eau de toute l'industrie française", a précisé Christophe Béchu sur le plateau des "4 Vérités".

Parmi les acteurs visés par ce plan figurent notamment plusieurs sites du géant de l'acier ArcelorMittal, un de Coca-Cola, un de Danone ou encore un de Saint-Gobain, selon une liste transmise par le ministère de la Transition écologique. La chimie et l'agroalimentaire représentent plus de la moitié des sites concernés.

La France a "besoin de davantage de retenues" d'eau

Près d'un an après le lancement du Plan eau par le gouvernement, Christophe Béchu s'est par ailleurs félicité que sur les 171 communes identifiées comme perdant plus de 50% de l'eau dans des fuites, le problème a été "réglé" pour 93 d'entre elles. "Et on en a 80 sur lesquels on est en train de continuer à faire les travaux", ajoute-t-il.

Sur son soutien ou non à de nouvelles "mégabassines", Christophe Béchu a réfuté ce terme avant de déclarer que la France avait cependant "besoin de davantage de retenues" d'eau, notamment dans les montagnes. "Il faut, projet par projet, regarder ceux sur lesquels il y a matière à accélérer et ceux sur lesquels il peut y avoir des débats", détaille le ministre. Enfin, Christophe Béchu a refusé d'apporter son soutien au projet controversé de construction d'un golf à Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales).