Agriculture : les "nouveaux OGM" bientôt autorisés en Europe ?

Les NGT, nouvelles techniques d'édition du génome, permettent de rendre les plants plus résistants. Les instances européennes pourraient assouplir les règles pour leur mise sur le marché.

Pour certains politiques et industriels, ces plants de maïs modifiés représentent l'avenir de l'agriculture. Pour les associations, ce sont de nouveaux OGM et elles se battent pour qu'ils ne soient jamais cultivés en plein champ. En Belgique, une chercheuse travaille à améliorer les plantes. Elle utilise ce qu'on appelle les NGT, de nouvelles techniques d'édition du génome pour rendre les plants plus résistants. "Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de supporter la sécheresse", explique Hilde Nelissen, chercheuse et biologiste.

Des procédures très strictes

Ces plants résisteraient mieux à la sécheresse, consommeraient moins d'eau, moins de pesticides et se défendraient contre certaines maladies. Aujourd'hui, pour la justice européenne, ce sont des OGM non commercialisés. Les procédures sont très strictes. Pour les NGT, il n'y a pas d'introduction d'autres espèces comme pour les anciens OGM. La Commission européenne propose d'assouplir les règles pour faciliter la commercialisation de ses plants. Les associations dénoncent, entre autres, de fausses promesses.