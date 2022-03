Agriculture : le succès du programme Erasmus, qui permet des échanges dans toute l'Europe

Marius Pheulin, 17 ans et apprenti en bac pro à la Maison rurale de Montbozon (Haute-Saône), vient de poser ses valises à Neufchâteau (Belgique). En stage durant 15 jours, il découvre une autre agriculture. Nicolas Annet, qui le forme, a 30 ans d'expérience. Même si les gestes de l'élève sont hésitants, l'agriculteur belge l'accompagne, et lui transmet sa passion. "Ce n'est pas toujours simple à expliquer, car ce sont des choses que l'on fait machinalement, (…) mais on essaye d'apprendre un petit peu", confie l'éleveur.

Une expérience unique

Partir à l'étranger est une expérience unique pour les jeunes. "Ça les ouvre à autre chose, et ils grandissent", explique Julien Lux, formateur à la Maison rurale de Montbozon. Nourri et logé, Marius vit au quotidien avec sa famille d'accueil. Nicolas, Emilie et leurs enfants accueillent depuis plus de 10 ans des apprentis pendant l'hiver. Des étudiants étrangers viennent aussi apprendre en France. "Sans Erasmus, je ne pourrais pas être là. C'est trop cher pour nous, en Géorgie", confie un apprenti de l'Institut Agro de Montpellier (Hérault). Depuis 2014, 37 000 apprentis et étudiants ont bénéficié de ce programme Erasmus.