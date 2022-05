Agriculture : l'abondance de fraises fait baisser les prix et inquiète les producteurs

Jeudi 12 mai, des fraises sont vendues trois euros la barquette sur un marché de Périgueux (Dordogne). Avec le soleil, la récolte de fraises est en effet importante. "C'est vrai qu'en pleine saison, c'est déjà arrivé de vendre à 2,50 euros la barquette, mais c'est rare qu'on descende en dessous", explique Julie Cramarégeas, productrice. Les cueilleurs récoltent les fraises tôt le matin pour qu'elles ne s'abiment pas avec la chaleur.

Un manque de personnel pour récolter

Les producteurs s'inquiètent d'une abondance de fraises sur les étals. Ils craignent une "baisse des prix, baisse de la qualité, parce que quand il fait chaud, ça murit très vite", remarque Sylvain Dureux, responsable technique de la coopérative Socave. Les producteurs manquent aussi de personnel pour récolter les fruits. "On ne peut pas tout cueillir les mêmes jours et donc on va arriver finalement à être en retard", explique Élodie Le Roux-Teixeira, productrice en Dordogne.