Gastronomie : la saison des fraises est prometteuse

Après deux années difficiles, la saison des fraises a bien commencé, jeudi 28 avril. Les fraises ont pu profiter de températures clémentes et d'un bon ensoleillement. "On rentre dans le vif du sujet. On a un petit peu de chaleur et du coup, on a un peu de montée en sucre", explique Jean-Marie Gioanni, maraîcher SAS producteurs gattiérois. En France, six consommateurs sur dix dégustent des fraises au moins une fois par semaine entre mars et juin.



57 000 tonnes de fraises produites en France

Les fraisiculteurs développent des méthodes, comme celle de la culture hors-sol, qui utilise moins de pesticides et qui préserve le fruit. "On est toujours en mouvement et en recherche de différentes variétés pour avoir le plus de senteur", indique Thierry Lemaitre, producteur de fraises. La France produit chaque année 57 000 tonnes de fraises. Elle est notamment concurrencée par l'Espagne, qui en produit pour deux fois moins cher.