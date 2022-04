Alimentation : des fraises en abondance et des prix abordables pour la saison 2022

Attendue comme une star, la fraise est l'ambassadrice des beaux jours. Elle a pointé le bout de son nez au début du mois d'avril, sans retard. Thierry Lemaitre, qui cultive ses fruits sous serre dans la Vienne, est satisfait de sa récolte, et l'année s'annonce prometteuse. "C'est dû au type de fraisier que l'on choisit, c'est dû à la saison, à l'hiver qu'on a eu et au printemps qui est lumineux. La luminosité fait beaucoup dans la fraise : c'est elle qui permet d'avoir une maturité convenable et homogène", confie-t-il.

Une production française massive

Ce maraîcher s'attend à une baisse des cours de la fraise, en raison d'une production française massive. En effet, cette année, les fraises périgourdines, bretonnes et du Lot-et-Garonne sont en avance, et commencent à envahir le marché. En vente directe chez les grossistes ou dans la grande distribution, ces fruits rouges délicats devraient rester à des prix accessibles durant tout l'été.