Agriculture : de plus en plus de vols constatés par les producteurs

De plus en plus de producteurs de fruits et légumes, se font voler leurs récoltes en grande quantité. Un couple de maraîchers a ainsi vu partir plus de la moitié de leur production de courges de butternut : “Ils ont laissé celles qui ne sont pas mûres, donc c’était des connaisseurs quand même”, observe Wilfried Gagneux, l’agriculteur, qui a vu la moitié de sa production disparue, soit 15 000 à 20 000 euros de perte : “C’est le bénéfice de l’année qui s’envole”, déclare le producteur qui était déjà dans une mauvaise passe à cause des intempéries survenues plus tôt dans l’année.

Des patrouilles de policiers mises en place

Une fois sur le marché, difficile pour son épouse Amandine de cacher son amertume face au peu de produits qu’il lui reste à vendre. Wilfried et Amandine ne sont pas les seuls à avoir été dérobés de leur marchandise. Pour lutter contre ces actes de délinquance, le ministère de l'Intérieur a mis en place des patrouilles de policiers à proximité des champs.