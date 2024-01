Agriculteurs en colère : "On subventionne très peu les services rendus à la nature", dénonce le député européen EELV, David Cormand

"On subventionne très peu les services rendus à la nature", dénonce le député européen EELV David Cormand, dimanche 21 janvier sur franceinfo, après plusieurs jours de mobilisation des agriculteurs en France et dans d'autres pays européens.

"Les subventions au niveau européen vont à l'hectare, plus vous avez une grosse exploitation en taille, plus vous touchez d'argent", explique l'eurodéputé. "Plus vous en avez une petite sur laquelle vous avez beaucoup de salariés, sur laquelle vous faites des efforts, moins vous touchez d'argent", poursuit-il.

Aider "les agriculteurs à qui on demande de changer de modèle"

"L'agriculture européenne est la plus subventionnée du monde", affirme David Cormand, précisant que "40% du budget de l'Union européenne est pour l'agriculture." L'élu écologiste souhaite que les subventions de la politique agricole commune (PAC) aident plutôt "les agriculteurs à qui on demande de changer de modèle", par exemple ceux qui conservent ou qui plantent des haies sur leur exploitation pour préserver la biodiversité.

Pour David Cormand, "on fait porter le chapeau à l'écologie" dans ce mouvement de colère des agriculteurs alors que "les derniers copains qu'ont les agriculteurs, ceux qui restent dans ce pays et en Europe, ce sont plutôt les écolos et les normes environnementales." Il revendique une forme de radicalité : "Quand vous avez un suicide de paysan tous les deux jours, il faut être un peu radical dans le changement de modèle."

"Changer de modèle, ça veut dire aller à l'envers d'excès qu'il y a eu, mais ça veut aussi dire déconstruire les modèles des géants de l'agroalimentaire pour avoir des filières plus courtes, pour aller plus vers une agriculture vivrière, d'aller plus faire le marché plutôt que d'aller en grande surface et d'aller moins vers la transformation", énumère David Cormand.

"Les paysans sont les premières victimes"

"Si depuis les années 50, l'agriculture s'effondre en France ce n'est pas à cause des normes environnementales", martèle l'eurodéputé. Il dénonce un "triangle de l'enfer" : "l'agro-industrie avec des méthodes d'agriculture extrêmement intensives qui s'appuient sur l'automatisation et sur des intrants chimiques, les géants de l'agroalimentaire qui transforment la matière première, qui ont la main sur les prix et qui font le plus gros de la marge sur l'agriculture, et la grande distribution qui fait l'autre partie de la marge."

Le député européen affirme que le gouvernement français est "l'un de ceux qui défendent le plus de traités de libre-échange", ce qui "crée une concurrence déloyale avec d'autres zones du monde." "On ne peut pas être à la fois du côté des dirigeants de l'agroalimentaire, des géants de la chimie et des géants de la grande distribution et verser des larmes de crocodile pour les pauvres paysans", qui sont "les premières victimes, y compris des produits chimiques", assène-t-il.