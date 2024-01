Colère des agriculteurs : le point sur les blocages dans le Sud-Ouest

En France, comme ailleurs en Europe, les manifestations d'agriculteurs se multiplient depuis quelques semaines. Hausse des charges, interdiction de pesticides autorisés ailleurs, sentiment d'être écrasés par des normes, concurrence des produits ukrainiens, indemnisation des crises sanitaires... Les motifs de colère sont multiples. Et pour l'heure, en dépit des déplacements du Premier ministre, Gabriel Attal, et du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, samedi 20 janvier, pour tenter de désamorcer la colère du monde rural, elle perdure et les blocages aussi.

En Haute-Garonne

En Haute-Garonne, 120 engins agricoles et 200 personnes étaient mobilisées samedi, a appris franceinfo de source policière. Les agriculteurs maintiennent leurs blocages malgré leur rencontre samedi après-midi avec le préfet, rapporte dimanche 21 janvier France Bleu Occitanie. Après trois heures de réunion, les agriculteurs ont indiqué vouloir continuer leur mobilisation et même l'intensifier. Ainsi, les blocages continuent sur l'A64, l'autoroute fermée entre les communes de Carbonne et Lafitte-Vigordane. La sortie 17 vers Montréjeau/Luchon est elle aussi bloquée.

🔴 Blocage des agriculteurs



Le préfet de la Haute-Garonne Pierre-André Durand a demandé « la suspension du mouvement » pour s’installer dans « un processus de travail »



❌ Demande refusée par les agriculteurs #blocage #Toulouse #AgriculteursEnColère pic.twitter.com/GMZHvoqZFK — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) January 20, 2024

En Ariège

Les agriculteurs annoncent la mise en place dimanche après-midi de barrages filtrants sur la N20 qui relie Andorre à Toulouse, au niveau de Tarascon-sur-Ariège, rapporte France Bleu Occitanie.

Hautes-Pyrénées

Les agriculteurs sont mobilisés depuis samedi dans les Hautes-Pyrénées, rapporte dimanche France Bleu Béarn. Après avoir bloqué les entrées de l'A64 qui mènent aux péages d'Ibos et de Séméac, dans la périphérie de Tarbes, avec des ballots de foin et leurs tracteurs, quelques dizaines d'agriculteurs ont passé la nuit sur place. 4 tracteurs dont 2 avec remorque et une dizaine d'agriculteurs comptabilisés à Séméac, a communiqué à franceinfo une source policière. 16 tracteurs dont 6 avec remorque et une trentaine d'agriculteurs mobilisés à Ibos, ajoute cette même source. Les opérations de blocages continuent dimanche matin, indique à France Bleu Béarn l'un de ces agriculteurs mobilisé.

Agriculteurs en colère en Bigorre: "S'il faut bloquer la quatre voies pour que M. Macron vienne on le fera"

➡️ https://t.co/gOQUJQJ2EQ pic.twitter.com/dLY6VGnFzc — France Bleu Béarn Bigorre (@FB_BearnBigorre) January 20, 2024

Dans le Gers

La N124 est encore fermée dimanche matin entre Pujaudran et L'Isle-Jourdain. Cet axe est la seule route à deux fois deux voies du département, et relie Auch à Toulouse. 10 tracteurs, dont trois avec remorques mobilisés, 10 agriculteurs recensés.