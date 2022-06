VIDEO. "Le mutisme sélectif, c’est être mutique mais pas avec tout le monde", explique la maman de Suzanne qui ne parle pas hors de chez elle

L'adolescente de 14 ans parle et joue avec ses sœurs depuis toujours... mais ne parle plus quand elle quitte sa maison. "Et pour que ça se décoince, il faut plein de temps, que de la bienveillance et une grande liberté", précise sa mère... Extrait du magazine "13h15 le samedi" du 18 juin 2022.

Suzanne, 14 ans, est à première vue une adolescente comme les autres, avec ses trois sœurs, mais dès qu’elle sort de chez elle, à Tréguier, dans les Côtes-d’Armor, la jeune fille ne parvient plus à parler. Marion raconte au magazine "13h15 le samedi" (replay) : "A la fin de la maternelle, l’infirmière scolaire m’a dit que mon enfant ne savait pas parler. Je lui ai répondu que j’avais une enfant qui parle depuis qu’elle a un an, et on parle beaucoup chez nous. Elle m’a répondu que les enseignants n’ont jamais entendu le son de sa voix…"

"On a été voir une dame qui lui a dit : 'Tu n’as pas envie de dire bonjour aux gens ? Ce n’est pas grave, tu leur fait coucou de la main. Et ça ira très bien. Ça te va ?' Oui, alors à la deuxième séance, elle a parlé à la dame gentille qui m’a dit que mon allait très bien et que cela allait bien se passer. Et on en est resté là. Mais ça a coincé en sixième où on change de profs tout le temps, c’est un nouvel environnement. C’était compliqué à l’école. Et puis, une voisine m’a dit que cela avait un nom. C’est du mutisme sélectif ce qui veut dire qu’on est mutique mais pas avec tout le monde. On a un comportement un peu atypique socialement mais pas avec tout le monde…"

"Ne pas parler, ne pas bouger, fermer tout et rester neutre fait baisser le taux de stress"

"On ne sait pas trop pourquoi, mais ce sont des enfants qui ont un taux de stress hyper élevé. Et quand ils sont tout petit à l’école et qu’on les met dans une classe où il ne faut plus bouger, se taire… ça les pétrifie. Alors, ne pas parler, ne pas bouger, fermer tout et rester neutre fait effectivement baisser le taux de stress. J’aime bien cette version qui dit qu’il n’y a pas de cause originelle. En effet, elle a vécu comme ses sœurs [avec qui elle parle et joue]. Nous, on la voit pareil. Il y a zéro différence avec les autres."

"Le mutisme comme ça est quelque chose qui se dissipe en grandissant, pour lequel on trouve des solutions. Et pour que ça se décoince, il faut plein de temps, que de la bienveillance et une grande liberté. Il faut qu’elle ait le temps de s’inventer comme elle peut s’inventer…" Suzanne ne veut pas rester prisonnière de ce silence et a fait de la musique sa thérapie, le moyen de communiquer avec les autres. Avec sa harpe, elle se raconte à travers ses chansons qu’elle interprète sur scène sous son nom d’artiste Syou.

