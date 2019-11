Travail : le nouveau défi d'une championne de natation, atteinte de trisomie 21

Cléo Renou a trouvé sa place dans un magasin de sport à Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique). Depuis quelques semaines, la jeune femme de 17 ans atteinte de trisomie 21 fréquente les rayons d'une grande surface dans le cadre d'un stage pour sa formation d'employée de commerce. "Je me sens bien parce que mes collègues et moi on s'entend super bien donc je trouve ça cool", confie-t-elle.

Une championne du monde du 100m papillon

Son responsable, Thomas Burban, va devoir la former prochainement au "contact avec le client" tout en sachant que le rayon préféré de sa stagiaire, c'est le rayon natation. Et pour cause, Cléo Renou est championne du monde du 100m papillon. Elle a notamment disputé à Brisbane (Australie) la finale des Global Games, réservés aux sportifs ayant une déficience intellectuelle, psychique ou mentale. Une compétition qu'elle a remportée.

