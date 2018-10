Handicap : Laëticia Bernard, journaliste aveugle à Radio France

"Il n'y a qu'à voir la tête des invités quand ils arrivent et qu'ils voient Laëticia sur son bloc note en braille. Lorsqu'ils découvrent qu'elle est non-voyante, c'est hallucinant", explique Patricia Martin, une collègue journaliste de Laëticia. Depuis 2009, Laëticia Bernard travaille à Radio France. "En studio, je ne vois pas ce qu'il se passe de l'autre côté de la vitre. Si une information de dernière minute tombe, je ne la vois pas", commente-t-elle. Laëticia travaille également avec un ordinateur adapté.

Un matériel spécifique

"Mon ordinateur classique est équipé d'une synthèse vocale. C'est une voix de robot qui lit tout ce qui est affiché sur l'écran. Sinon, j'ai un clavier-braille, que j'amène en studio lors de mes passages à l'antenne. Lorsque je tape sur cet outil, mon texte est enregistré dans la mémoire interne", détaille-t-elle. Jacques Vendroux, le directeur du service des sports à Radio France, n'a pas hésité avant de la recruter. "J'y ai cru dès le départ. Laëticia s'investit beaucoup",estime-t-il. "Il faut essayer de se rapprocher le plus possible de ce que font les personnes valides, en terme de formation et de stages. C'est plus facile de créer du lien ensuite", conclut Laëticia.