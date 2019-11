VIDEO. Emma, celle qui ne présage rien de bon pour la santé des employés de bureau

Emma a été créée pour alerter sur les risques encourus par les travailleurs sédentaires. Dos courbé, muscles des jambes affaiblis veines enflées, yeux injectés de sang… Voici à quoi pourraient ressembler les employés de bureau dans 20 ans, si les conditions de travail n'évoluent pas. Tout d'abord travailler plus de 39 heures par semaine présente un risque pour notre bien-être.

Par ailleurs, selon le chercheur Will Higham notre bien-être au travail repose sur quatre facteurs. "D'abord le poste de travail en lui-même, qui est le principal facteur. Ensuite, les locaux, l'environnement de travail, la qualité de l'air, etc. En troisième lieu, le travail en lui-même, le stress et les problèmes qu'il engendre, les interactions avec les autres. Et enfin, le mode de vie", explique-t-il.

En plus du temps passé à travailler et à rester assis, l'épanouissement joue également un rôle déterminant dans le bien-être des employés de bureau. Plus d'un tiers des travailleurs britanniques jugent leur travail insignifiant.