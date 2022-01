Télétravail : difficile de construire un esprit d'équipe avec les nouveaux arrivants

Télétravail oblige, les nouvelles recrues de cette entreprise de vente de produits agricoles n'ont que deux jours pour découvrir l'entreprise, les collègues, la cantine et la salle détente. "Ce n'est pas les conditions que certains ont connues il y a deux ans, où on pouvait organiser tout un tas d'événements. On s'adapte", explique Jim Ramos, DRH de Agriconomie. Il est en effet plus difficile, forcément, de construire un esprit d'équipe, d'autant que les nouveaux auront trois jours de télétravail par semaine, la règle pour tous les salariés dans les secteurs où cela est possible.





Formation à distance



Pour intégrer ses nouveaux salariés, le patron promet de les aider par tous les moyens. "Nous avons également mis en place toute une formation à distance, via un logiciel en ligne", indique Paolin Pascot, cofondateur de Agriconomie. L'entreprise n'a pas eu le choix du télétravail, sinon elle s'exposait à une amende de 1000 euros par salarié.