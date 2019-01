Solidarité : le don de jours de congés se généralise dans les entreprises

Les associations ont relevé une baisse globale des nombres de dons, mais il y a un genre de générosité qui a connu un bond. C'est celle que l'on constate dans les entreprises entre employés qui font cadeau de jours de congés à ceux qui en ont besoin. À Alençon (Orne), Fabrice Dubois a beau être appliqué dans son travail, il ne pense qu'à ses jours de congés, qu'il consacre entièrement à son fils atteint d'une forme rare de la maladie de Lyme.

Un besoin crucial

Une affection qui nécessite des soins lourds et coûteux, effectués aux États-Unis. Fabrice doit donc aller outre-Atlantique avec son fils six fois par an. Son épouse a elle arrêté de travailler. Impossible avec cinq semaines de congés d'effectuer les trajets. Ses collègues ont donc offert à Fabrice les jours qui lui manquaient. La pratique est devenue courante, si bien que le Conseil départemental du Rhône récolte des jours de congés et les stocke pour les salariés qui en auraient besoin.

