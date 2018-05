Médecine : la vérité sur la maladie de Lyme

Elle ne mesure que quelques millimètres, mais elle est pourtant responsable d'une controverse mondiale. Présente dans les forêts et dans les jardins, la tique pique l'homme et peut transmettre la maladie de Lyme. Un rond rouge sur la peau, puis parfois, une fatigue intense, des douleurs musculaires. Plus de 50 000 nouveaux cas diagnostiqués l'an dernier, mais certains pensent qu'ils pourraient être quatre fois plus.

Douleurs terribles et fatigue extrême

Pendant douze ans, Caroline Klein a souffert de douleurs terribles, semblables à des coups de couteau dans le corps ainsi qu'une fatigue constante lui rendant la vie insupportable. "Tous les matins, je me levais, mais je ne pensais qu'à me recoucher pour me rendormir. J'étais tellement crevée que je subissais mes journées. C'était un véritable calvaire", raconte cette ancienne malade de Lyme.

Le JT

