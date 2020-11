Quelles seront les prochaines règles du télétravail ?

Va t-on vers une généralisation du télétravail ? Il y aura un avant et un après Covid-19. Seulement, patronat et syndicats buttent sur de nombreuses interrogations liées à la crise sanitaire. Ainsi, les syndicats demandent une "réversibilité" : la possibilité après le télétravail de retrouver un poste identique en présentiel, une garantie non acquise pour l’instant. Se pose la question également de la prise en charge des frais, comme l'achat d’ordinateur et une souscription à un abonnement Internet. Enfin, le droit à la déconnexion, pas toujours effectif aujourd’hui

Côté employeur

Et quelles libertés pour l’employeur ? Le patronat veut décider quels postes sont éligibles en télétravail. Aussi, ils souhaitent pouvoir choisir de maintenir le présentiel ou non. Après des mois de discussions entre syndicats et patrons, un accord n’a toujours pas été trouvé.

Le JT

Les autres sujets du JT