Entreprises : faut-il imposer le pass sanitaire pour tous les salariés ?

Le pass sanitaire obligatoire pour les salariés au contact du public est un sésame qui va distinguer les travailleurs d'une même entreprise. Pour autant, le pass sanitaire dans toutes les entreprises n'est pas d'actualité, a annoncé Jean Castex jeudi 26 août. Certains patrons ou maires prennent cependant des initiatives. Les 180 employés municipaux de La Trinité (Alpes-Maritimes), par exemple, devront présenter leur pass sanitaire dès le 20 septembre sous peine d'être suspendus sans solde.

Des maires refusent de faire la distinction

Le maire (Mouvement républicain et citoyen) Ladislas Polski ne fait aucune distinction entre les agents au contact du public et les autres. Selon lui, ces agents travaillent dans les mêmes locaux, cette division est donc "non applicable". Pour l'opposition, le maire fait une mauvaise interprétation de la loi. "Quelle utilité de vacciner les agents des espaces verts qui sont dans la rue à longueur de journée ?", demande Annick Meynard, conseillère municipale LR. A Reims, le maire réclame aussi une généralisation du pass sanitaire pour tous les agents. Dans une entreprise de coutellerie, cependant, le gérant estime que l'absence des salariés non vaccinés pèseraient sur la production de l'entreprise.