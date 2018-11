Arrêts maladie : les salariés bientôt indemnisés de la même façon ?

Indemniser de la même façon tous les salariés en arrêt maladie quel que soit leur salaire, c'est la piste envisagée pour réduire les dépenses de l'Assurance maladie, selon les informations des Échos. Actuellement, les indemnités journalières maladie sont plafonnées à 1,8 fois le SMIC. Mais à l'avenir, un forfait est envisagé et serait le même pour tous. Il s'élèverait à 0,9 fois le SMIC.

Faire baisser le délai de carence

Autre proposition : ramener le délai de carence de 3 à 1 jour. Le régime serait le même pour les salariés du privé et les salariés du public. Et surtout, le droit aux indemnités serait étendu aux 9 millions de personnes qui n'en bénéficient pas aujourd'hui. Des experts doivent présenter leur rapport au Premier ministre. Ils ont mené des consultations auprès des partenaires sociaux. Les employeurs devront prendre en charge la différence entre le salaire et l'indemnisation de la sécurité sociale.

