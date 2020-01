Réforme des retraites : les professions libérales se mobilisent pour leurs caisses

Avec la réforme des retraites, les professions libérales verront leurs cotisations retraite doubler, de 14% aujourd'hui à 28,12% de prélèvement, comme le reste des actifs. Actuellement, médecins, infirmiers, avocats ou encore pilotes de ligne ont leur propre régime de retraite. Ces caisses autonomes prélèvent les cotisations pour les reverser à leurs retraités. Avec la création du régime universel, ces caisses sont amenées à disparaître.

>> Retrouvez les dernières informations sur la réforme des retraites et la grêve sur notre direct

Perte d'un mois de salaire sur une année

Une jeune kinésithérapeute gréviste a compté que sur une année, cela lui reviendra à 2 500 euros en moins, soit un mois de salaire. "On aura une perte de revenu sèche de 5%, explique Marie-Aude Schmukel, membre du syndicat Alizé. À l'heure actuelle, je ne connais aucune profession qui accepterait de voir son salaire diminuer de 5%." Une pilule encore plus difficile à passer, quand on sait que les caisses autonomes des professions libérales sont aujourd'hui excédentaires.