DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : le conflit entre dans sa trentième journée, des syndicats de professions libérales rejoignent le mouvement

Ce qu'il faut savoir

La grève contre la réforme des retraites s'éternise. Le conflit entre vendredi 3 janvier dans sa trentième journée, un record pour un blocage en continu des transports depuis plus de 30 ans. Si, du côté de la SNCF, les conditions de circulation s'améliorent en cette fin de semaine, le dialogue de sourds entre exécutif et syndicats reste bien installé. Suivez la situation avec franceinfo.

Nouveau round de discussions mardi. Les concertations reprendront mardi entre les syndicats et le gouvernement. Cette réunion multilatérale, prévue au ministère du Travail, devrait aborder les questions de pénibilité et de l'emploi des seniors. Il s'agira essentiellement de chercher des portes de sortie avec les syndicats réformistes CFDT, CFTC et Unsa.

Amélioration sur les rails. Vendredi, la compagnie ferroviaire prévoit deux TGV sur trois en circulation et la moitié des TER. Mais en région parisienne, seulement un tiers des Transilien (RER SNCF, trains de banlieue) rouleront. A Paris, une seule ligne de métro sera complètement fermée, les autres fonctionnant partiellement et seulement à certaines heures de la journée.

Les professions libérales se lancent dans le conflit. Des syndicats de professions libérales (infirmières, kinésithérapeutes...) appellent à des actions à partir de vendredi. Les avocats se lanceront dans la bagarre lundi. Deux syndicats d'Air France, le Spaf (pilotes) et le SNGAF (hôtesses et stewards), appellent à faire grève la semaine prochaine, lundi et mardi pour le premier, de lundi à jeudi pour le second.

Des blocages de raffineries attendus. A partir de mardi, la CGT-Chimie a appelé à un durcissement du mouvement, avec des blocages de raffineries, terminaux pétroliers et dépôts pendant quatre jours. Un type d'action que la secrétaire d'État à l'Économie Agnès Pannier-Runacher a jugé jeudi "illégal".