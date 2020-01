Grève à la SNCF : deux TGV sur trois prévus vendredi et des "améliorations significatives" du trafic pour ce week-end

La compagnie ferroviaire prévoit, pour la journée de vendredi, un trafic légèrement moins perturbé que les jours précédents.

Amélioration en vue pour le trafic SNCF. Alors que la grève contre la réforme des retraite se poursuit, la compagnie ferroviaire prévoit, pour la journée de vendredi 3 janvier, un trafic légèrement moins perturbé que les jours précédents. Elle annonce également des "améliorations significatives" pour ce week-end de retour de vacances.

Les prévisions de trafic pour le vendredi 3 janvier

• Pour les TGV : deux trains sur trois en moyenne

• Pour les TER : une circulation sur deux en moyenne

• Pour les Transilien : trois trains sur dix en moyenne

• Pour les Intercités : un train sur trois

• Pour l'international : trafic perturbé, notamment vers la Suise, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne.

Des "améliorations significatives" ce week-end

"Des améliorations significatives sont à noter pour le week-end de retour des vacances", indique la SNCF. La compagnie prévoit notamment "un trafic quasi normal samedi 4 janvier sur les liaisons Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Lille". Dimanche 5 janvier, le trafic sera "quasi normal sur les liaisons Paris-Nancy, Paris-Metz, Paris-Strasbourg et Paris-Luxembourg", poursuit la SNCF.

Tous les TGV, Ouigo et Intercités qui circulent jusqu'au 5 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l'Assistant SNCF et sur les canaux de vente, indique la SNCF, précisant que 800 000 clients vont voyager ce week-end.